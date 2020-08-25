وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع لبنان

أفادت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء، بأنه وفقا لأنباء أولية، جرت عملية تسلل عبر هضبة الجولان المحتل، من الجانب السوري، ما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق قنابل إضاءة على الحدود وأوضحت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة تحركات في المنطقة الشمالي من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود حادث أمني على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه قد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة.