إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة اليوم السبت، أن نتيجة الفحوص أثبتت إصابته بكورونا.وكتب نوبخت على "تويتر": "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعض الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية".وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة... حالتي الصحية جيدة بفضل الله، وأشكر كافة الأعزاء الذين سألوا عني وأرجو منكم الدعاء".وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين إلى 403950، منهم 4439 في حالة حرجة، مشيرة إلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.284.413وأشارت، وأن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير.وسجلت إيران إجمالي إصابات بكورونا بلغ 492372، و28098 وفاة.

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