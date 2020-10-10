نائبة بايدن تؤكد انها لا تصدق حديث ترامب عن لقاح محتمل لكورونا

قالت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها لن تصدق حديث الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأى لقاح محتمل لفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".