هولندا تعد دعوى قضائية ضد سوريا إلى المحكمة الدولية

أعلنت هولندا اليوم الجمعة أنها تستعد لرفع شكوى قضائية ضد سوريا، محملة سلطات هذه البلاد المسؤولية عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان وأكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في بيان صدر اليوم، أن بلاده أبلغت السلطات السورية في مذكرة دبلوماسية، بنيتها "معاقبة حكومة دمشق" على "مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان اقترفت ضد السوريين"، بما فيها "جرائم قتل وتعذيب وحالات اختفاء قسري وهجمات باستخدام غاز سام" وذكّر الجانب الهولندي الحكومة السورية في المذكرة بالمسؤوليات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مطالبا إياها بـ"وقف هذه الانتهاكات" المزعومة وتقديم تعويضات كاملة إلى المتضررين.