وزير خارجية هولندا ينفى علاقة حكومته بمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام



نفى وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، علاقة حكومته بمسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام التى يعتزم عضو البرلمان الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز تنظيمها فى وقت لاحق من العام الجاري.