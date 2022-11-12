أستراليا تعيد إدراج 27 شخصاً و36 كياناً على قوائم الإرهاب

أعلنت الحكومة الأسترالية إعادة إدراج 27 شخصاً و36 كياناً على قوائم الإرهاب، كجزء من التزامها بمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج.

وأكدت "الخارجية الأسترالية" في بيان منع الكيانات الإرهابية من الحصول على الأسلحة والأموال، مشددة على أن إتاحة الأصول للأشخاص أو الكيانات المدرجة في القائمة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأضاف البيان أنه ستتم مراجعة قوائم الإرهاب في عام 2025م.