الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

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العرب اليوم - الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

الدفاعات الجوية السورية
دبي - العرب اليوم

أعلنت دمشق، مساء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق.

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق



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