الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا الغربي
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الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا الغربي

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العرب اليوم - الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا الغربي

عناصر من الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

 ضبط الجيش السورى اليوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكى الصنع من مخلفات الإرهابيين خلال استكمال أعمال تأمين ريف درعا الغربى.  وذكر مصدر رسمى، لوكالة الأنباء السورية، أنه خلال القيام بتمشيط مناطق بالريف الغربى للمحافظة تم ضبط أوكار فيها أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدروع من مخلفات الإرهابيين مبينا أنه من بين الأسلحة عدد كبير من “البنادق الآلية ورشاشات متوسطة وقواذف ار بى جى وحشواتها وصواريخ نوع مالوتكا وكاميرات حرارية وقناصات”.  وأشار المصدر إلى أن الأهالى لعبوا دوراً مهما فى الكشف عن هذه الأسلحة مؤكداً أن القوى الأمنية ووحدات الجيش مستمرة فى تمشيط المناطق تباعاً لرفع ما خلفته المجموعات الإرهابية من أسلحة وعبوات ناسفة وذلك حفاظاً على سلامة المدنيين فى المنطقة.

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الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا الغربي الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين في ريف درعا الغربي



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