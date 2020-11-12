البحرين تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي

أدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، واصفة إياه بالاعتداء الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان لها وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء وفي مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.