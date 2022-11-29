أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة "سومي" الواقعة شمال شرقي البلاد نحو 30 مرة خلال أقل من ساعتين، مضيفا أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى من الجنود الأوكرانيين أو وقوع خسائر في العتاد.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة "سومي" الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن 6 منازل على الأقل تضرروا جراء الهجمات ودُمرت 4 منازل أخرى تقريبا في حي "فوروجبيان"، مشيرا إلى أن السكان تمكنوا من الاختباء في الملاجئ