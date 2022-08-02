القبض على مقيم بحوزته 100 كغ من الحشيش في السعودية

ألقت السلطات الأمنية السعودية في حافظة جازان القبض على مقيم باكستاني بحوزته 100 كغ من الحشيش المخدر. وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان قبضت على المقيم الباكستانية الذي خبأ المواد المخدرة داخل إطارات مركبة يقودها. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه مع المضبوطات لجهة الاختصاص.