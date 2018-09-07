فرنسا تتهم روسيا بمحاولة اعتراض اتصالاتها العسكرية

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك يستخدمه جيشاً البلدين لتأمين الاتصالات ووصفت ذلك بأنه “عمل من أعمال التجسس”.