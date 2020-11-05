الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا يتقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات

الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا يتقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصواتالفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا يتقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات