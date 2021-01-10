سلطات لبنان تخطط لإغلاق البلاد بشكل كامل يشمل مطار بيروت ولمدة 7 أيام

أفادت قناة الجديد "اللبنانية" بأن لجنة متابعة تدابير كورونا أوصت بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوع بما في ذلك مطار بيروت الدولي، جراء تفشي فيروس كورونا. وأوضحت القناة أن "لجنة متابعة تدابير كورونا أوصت بالإقفال التام للبلاد، وإقفال المتاجر، وإقفال مطار بيروت الدولي لمدة 7 أيام"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر أي قرار رسمي بعد في موضوع إغلاق المطار". وأوضحت القناة أن "هناك اختلاف بين لجنة كورونا وإدارة مطار بيروت، خصوصا أنه يتم الحديث عن إقفال المطار لمدة أسبوع كامل". وأشارت إلى أن إدارة المطار أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الوافدين عبر المطار ضئيلة جدا، ولا تستدعي إقفال المطار. وقالت إدارة المطار للقناة: "ابتداء من يوم غد الاثنين سيبدأ المطار باتباع إجراءات لجنة كورونا عبر تخفيض عدد الركاب الوافدين بحوالي 20 بالمئة".