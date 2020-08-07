أمير قطر يتبرع بـ50 مليون ريال لحملة دعم لبنان

تبرع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار أمريكي) للحملة الخاصة بدعم لبنان التي بدأت في الدوحة تحت شعار #لبنان_في_قلوبنا وتبنت الحملة وسائل الإعلام القطرية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، لدعم الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت وجاء في تغريدة لتلفزيون قطر على صفحته في موقع "تويتر" أن أمير البلاد تبرع بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن الحملة كما أعلن شقيق الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ذلك في تغريدة على "تويتر".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" اليوم الأربعاء، بأن أول طائرة تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى المصابين جراء انفجار مرفأ بيروت غادرت البلاد وأكدت "قنا" أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأميرية غادرت قطر ضمن جسر جوي متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها مساعدات وإمدادات طبية لعلاج المصابين جراء الانفجار المدمر الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية ولفتت الوكالة إلى أن إرسال هذه المساعدات العاجلة يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

المصدر: RT + وكالات