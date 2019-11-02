النائب العام الأميركي يطلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده
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النائب العام الأميركي يطلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده

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العرب اليوم - النائب العام الأميركي يطلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده

النائب العام الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

كشفت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، اليوم السبت، أن النائب العام الأمريكي، وليام بار، طلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "لم نصادف شيئا مثله. ذلك أن ما يطلبونه منا بإلحاح هو أن نساعدهم في الإساءة لاستخباراتهم".

ومطلع الشهر الماضي، أوردت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من رئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا الجديدين، بوريس جونسون وسكوت موريسون، مساعدتهما في إثبات بطلان التحقيق الذي كان يخوضه روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف بالتحري في صلات مفترضة بين ترامب وروسيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد زار وليام بار روما مرتين، في أغسطس وسبتمبر الماضيين، بهدف جمع معلومات حول أحد الأشخاص ذوى العلاقة بالتحقيق. فيما أعلن ترامب لاحقا أنه لم يتدخل في عمل بار.

وتتهم الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016. وفي تقرير نشر في ختام تحقيقه في هذه القضية، انتهى روبرت مولر إلى أنه لم يكن هناك أي تآمر بين ترامب وموسكو، مع أنه أكد التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكان ترامب نفسه نفى أي اتصالات غير قانونية بينه وبين مسؤولين روس أثناء حملته الانتخابية، فيما نفت موسكو أكثر من مرة مزاعم عن محاولاتها التأثير على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

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النائب العام الأميركي يطلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده النائب العام الأميركي يطلب مساعدة من لندن في جمع معلومات ضد استخبارات بلاده



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