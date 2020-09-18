لبنان يسجل رقما قياسيا بوفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة على أساس يومي على مستوى الإصابات والوفيات منذ تفشي الفيروس في لبنان.