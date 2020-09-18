ترامب يزف «أخبارا سعيدة» بشأن لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، أخبارا سعيدة بشأن اللقاح المنتظر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووعد ترامب بأن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أمريكي سيكون متوفراً بحلول أبريل، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.