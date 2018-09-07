مظاهرات في أرياف إدلب وحماة وحلب مناهضة للنظام والروس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بخروج عشرات المظاهرات ، في مدن وبلدات وقرى بأرياف محافظات إدلب، وحماة، وحلب، تزامناً مع غارات بلغ تعدادها 22 غارة على جنوب إدلب وشمال حماة.