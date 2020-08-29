استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد ب 4 صواريخ كاتيوشا

اسُتهدفت السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم السبت بـ 4 صواريخ كاتيوشا فيما حلق الطيران فوق السفارة الأمريكية فى بغداد ، حسبما أشارت قناة العربية.