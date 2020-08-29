سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد

وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الخلية فى بيان، إن "صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية، وتبين أن انطلاقه كان من قناة الجيش فى جانب الرصافة من العاصمة والمنطقة الخضراء الاسم الشائع للحى الدولى وسط العاصمة العراقية بغداد، وأنشأتها قوات التحالف الدولية، وتبلغ مساحتها تقريبا 10 كيلومترات.