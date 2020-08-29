استهداف قوات أمريكية بعبوة ناسفة فى العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية استهداف رتلا أمريكيا بين مدينتي الحلة والديوانية فى العراق بعبوة ناسفة مساء اليوم السبت ، وفقا لقناة العربية وفى وقت سابق من اليوم اسُتهدفت السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد بـ 4 صواريخ كاتيوشا فيما حلق الطيران فوق السفارة الأمريكية فى بغداد.