مقتل 20 جنديًا و 40 مدنيًا في هجومين إرهابيين شمال شرق نيجيريا

لقي 20 جنديًا على الأقل وأكثر من 40 مدنيًا مصرعهم، كما أصيب مئات آخرون في هجومين شنتهما جماعة إرهابية بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية اليوم، أن إرهابيين مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ، أغاروا على قوات تابعة للحكومة في مونغونو ونتج عن ذلك مقتل 20 جنديًا على الأقل وسيطروا على المنطقة لمدة ثلاث ساعات.

وأضافت أن مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار، نُقل على إثره الكثير منهم إلى المستشفى المحلي الذي لم يستطع استقبال كل المصابين.

وقالت المصادر: إن الارهابيين أضرموا النار أيضًا في مركز للشرطة وأحرقوا مركز مساعدات تابعًا للأمم المتحدة بالمنطقة ووزعوا رسائل على السكان بلغة الهوسا المحلية تحذرهم من العمل مع الجيش و"الغربيين الأجانب".

يذكر أن الهجومين اللذين وقعا بمنطقتي مونغونو ونغانزاي، يـأتيان بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصًا على الأقل على أيدي إرهابيين في غارة على قرية بمنطقة جوبيو في نفس الولاية.