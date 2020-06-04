شكري يؤكد التزام مصر بأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده الكامل بأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري اليوم في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر الفيديو كونفرانس الذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأوضح المُتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، ان شكري أكد ضرورة ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم "داعش" باستغلال أزمة كورونا لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة، مشددًا على أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر تنظيم داعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.