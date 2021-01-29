جدل بشأن اختفاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية من موقع البيت الأبيض

مع توقيع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سلسلة أوامر تنهي قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، انتشر على منصات التواصل منشور عن أن الإدارة الجديدة حذفت قرار ترامب حول الصحراء الغربية. وجاء في المنشور المتداول على مواقع التواصل: "الإدارة الأمريكية الجديدة تحذف قرار ترامب حول الصحراء الغربية". وحظي الخبر بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".واستند بعض ناشري هذا الخبر في تأييد ادعائهم إلى أن قرار ترامب لم يعد موجودا على موقع البيت الأبيض، وبالفعل فإن البحث عن اسم القرار على موقع البيت الأبيض يؤدي إلى علامة Error 404.