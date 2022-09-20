تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /20.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

بوتين: المعدات العسكرية الروسية أثبتت جدارتها وتواجه الأسلحة الغربية بشكل فعال

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

مدرعات "أحمد" الحديثة تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة

برلماني بيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة دائرة بالفعل

ألكسندر لوكاشينكو: الجيش الروسي لن يتلقى أبدا طعنة في الظهر من بيلاروس

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو

التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية

دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون يعلنون عن استفتاءات للانضمام إلى روسيا

قائد القوات الخاصة الشيشانية: مقتل 200 من القوات المسلحة الأوكرانية

بوتين: روسيا لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالأسمدة مجانا

بوتين: مصر أحد أهم شركاء روسيا في إفريقيا والعالم العربي

قائد القوات الخاصة الشيشانية: مقتل 200 من القوات المسلحة الأوكرانية

كييف: سنستمر في طلب أسلحة من الغرب حتى ينتهي الصراع

مدفيديف: لهذا السبب تخاف كييف والغرب من تصويت دونباس على الانضمام إلى روسيا

مجلس الدوما الروسي: جمهوريتا دونباس تستحقان أن تكونا جزءا من روسيا

تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى28 سبتمبر الجاري

3 رؤساء على طائرة واحدة إلى نيويورك.. توفيرا للمال أم للنفخ في النار ؟!

أردوغان: تركيا ليست ملزمة بتقديم إيضاحات للاتحاد الأوروبي عن مشاركتها في اجتماعات "شنغهاي"

صحيفة عن أردوغان: لن أفقد الأمل في جمع بوتين وزيلينسكي

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين من طراز HARM ومقاتلة أوكرانية من طراز Su-25

بريطانيا.. لا حطب للشتاء والمليارات لمزيد من النار في أوكرانيا

حطب أوروبا يُسرق أمام أبواب الشتاء.. والاختيار بين التضور جوعا أو التقلب بردا!

القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على جمهورية لوغانسك الشعبية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

جمهورية التشيك تتلقى الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

الدوما يقيم استعدادات سلطات لوغانسك لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

شبه جزيرة القرم تساعد مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

بوشلين يدعو باسيتشنيك لتنسيق تصويت الانضمام الى روسيا

الغرفة العامة لجمهورية لوغانسك تطالب بإجراء تصويت الانضمام الى روسيا فورا

مقاطعة خيرسون تعلن استعدادها لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

وزير الداخلية البولندي يأمر بتشديد قيود دخول الروس للبلاد

محكمة دونيتسك تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام على المرتزق المغربي سعدون إبراهيم

سلطات خيرسون تعلن عن تمسكها بمسار الانضمام إلى روسيا

إدارة خيرسون: مرسوم زيلينسكي بإنشاء إدارات عسكرية في المقاطعة بلا معنى

وزيرة الخارجية الفرنسية تناقش مع لافروف الوضع في محطة زابوروجيه

الدفاع الروسية: المسؤولون الأمريكيون اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية في أوكرانيا

اتحاد الحبوب الروسي يتقدم بطلب لبوتين حول صادرات الحبوب

قائد عسكري يكشف عن سبب عدم قيام القوات الروسية بهجوم واسع في الجنوب