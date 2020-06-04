وزير الخارجية الأردني ونظيره المصري يبحثان الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

وحذر الوزيران خلال الاتصال من تبعات تنفيذ قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل ضرورة إقليمية ودولية.

وأكد الوزيران رفضهما قرار الضم لكونه خرقا للقانون الدولي، مما يقوض حل الدولتين وينسف أسس العملية السلمية، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.