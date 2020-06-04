عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي بعثة خبراء الصين الطبية

التقى عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور اليوم، بعثة خبراء الصين الطبية التي تزور الخرطوم حاليًا، لمساعدة السودان للتصدي والحد من جائحة كورونا.

واشار رئيس الوفد انه تم تبادل الخبرات مع الكوادر السودانية في مجالات تشخيص الوباء والعلاج والوقاية منه وكيفية السيطرة والقضاء عليه خلال فترة وجيزة.

واضاف انهم اجروا مباحثات مع الخبراء في وزارة الصحة والمستشفيات وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الصحية للتصدي للوباء.