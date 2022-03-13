الكاظمي يقرر زيارة أربيل على خلفية هجوم الحرس الثوري الإيراني

أفاد مراسلنا في العراق، الأحد، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور مدينة أربيل يوم غد الاثنين وذكر مراسلنا، أن الكاظمي سيصطحب معه وفدا أمنيا كبيرا للوقوف على ما تعرضت له أربيل الليلة الماضية.