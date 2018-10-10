ترامب علي اتصال باعلي المستويات في الحكومه السعودية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على تواصل بـ"أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بشأن الصحفي المفقود جمال خاشقجي، وأعرب عن قلقه من احتمال ارتكاب جريمة قتله كما نقل موقع سي ان ان بالعربيه .

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا وضع سيء. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، لأي من المراسلين، لأي شخص"، مضيفا أن البيت الأبيض كان على اتصال بخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي كتبت رسالة مفتوحة إلى ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تناشدهما بمساعدتها.

وأضاف ترامب "نحن على اتصال بها الآن ونريد أن نأتي بها إلى البيت الأبيض"، معتبرا "أنه وضع محزن للغاية، إنه وضع سيئ للغاية"، حسب نعبيره. لكنه لم يصل بعد إلى القول ما إذا كان يحمل السعوديين المسؤولية عن الاختفاء أو القتل، قائلاً إنه لم يكن هناك ما يكفي من العزم على اتخاذ قرار

من ناحيه اخري قالت المتحدثه باسم البيت الابيض سارة ساندرز: "تحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ، السفير جون بولتون والمستشار الأول للبيت الأبيض، جاريد كوشنر ، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن الصحفي المفقودوأضافت ساندرز: "بعد ذلك، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي، لتأكيد طلب الولايات المتحدة للحصول على معلومات". ولفتت إلى أنه في كلتا المكالمتين "تم طلب المزيد من التفاصيل"، مشيرة إلى أنه "سنستمر في مراقبة هذا الوضع وتقديم التحديثات كما هو متاح"، حسب بيانها