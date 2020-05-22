المكسيك تسجل 2973 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت السلطات الصحية بالمكسيك أمس الخميس إنها سجلت 2973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي يومي للإصابات الجديدة يرفع الإجمالي في البلاد إلى 59567.

وسجلت البلاد أيضا 420 وفاة أمس في تراجع طفيف بأربع حالات فقط عن اليوم السابق. ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في المكسيك 6510 حالات منذ ظهور الفيروس.