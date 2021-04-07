وزير الخارجية الأردني يرحب بقرار أميركا باستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين

رحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لأونروا التي تواجه عجزاً مالياً حاداً، ونثمنه".

وأضاف أنها "خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثراً كبيراً على قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، التي زادتها جائحة كورونا وتبعاتها".