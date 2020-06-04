جيش الاحتلال يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر. وقال الشيخ صبري في تصريح له، إن الاحتلال سلمه قراراً جديداً بالإبعاد عن المسجد الأقصى باليد، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة وسط القدس المحتلة. وأكد أن القرار تعسفي وغير قانوني ولا توجد في العالم دولة تستخدم طريقة الإبعاد إلا هذه السلطة القائمة بالاحتلال، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى لا نعترض على مخططاتها العدوانية.