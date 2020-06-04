عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 87 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.