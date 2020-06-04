باكستان تؤكد التزامها بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

صرح بذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك اليوم، موضحاً أن باكستان تؤدي دورها بإخلاص لإنجاح عملية السلام الأفغانية لضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان.

وشدد على ضرورة تبني مسار عمل شامل ومتكامل ومشترك على المستوى العالمي لانتعاش اقتصاد الدول النامية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره الهولندي على مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن تخفيف عبء ديون الدول النامية لتتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب جائحة فيروس كورونا.