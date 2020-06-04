الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.82 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.82% أي ما يعادل 282 نقطة، وأقفل عند مستوى 34119 نقطة.

وبلغ حجم التداول 104188508 سهماً نفذت في 322 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 95 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 200 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.