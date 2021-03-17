القبض على رجل قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأميركي بسبب أسلحة

قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إن رجلاً من سان أنطونيو بولاية تكساس أُلقي القبض عليه قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس في واشنطن ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأميركيين ونوابهم، إن ضباطاً تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا ببول موراي (31 عاماً) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأميركي. وقالت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن إن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات.