الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين

أنهى قطاع التعليم العام في وزارة التربية بالكويت من تحديد وتجهيز أسماء 365 معلما ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019.