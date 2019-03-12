الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين
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الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين

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العرب اليوم - الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين

وزارة التربية بالكويت
الكويت - العرب اليوم

أنهى قطاع التعليم العام في وزارة التربية بالكويت من تحديد وتجهيز أسماء 365 معلما ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

 

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الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين



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الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين



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