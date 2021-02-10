الإتحاد الأوروبي يحث الحكومة السودانية الجديدة على تسريع أجندة الإصلاح

حث الاتحاد الأوروبى الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، على تسريع أجندة الإصلاح السياسى والإقتصادي فى البلاد، وكذلك المضى قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة السودانية الجديدة وزيادة أعضاء مجلس السيادة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.

وطالبت مختلف الفصائل السياسية السودانية بالعمل معا بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادى المتردي والمتدهور، وأكد الاتحاد الأوروبى ضرورة التوصل إلى إتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي، مشددا على أنه سيواصل دعم الإنتقال السياسي والإقتصادى بالسودان، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.