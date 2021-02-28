الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في السعودية

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، هجمات جماعة الحوثي على التجمعات المدنية في المملكة العربية السعودية والتي تبناها الحوثيون السبت.وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن. وندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ، بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضافت الوزارة: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".