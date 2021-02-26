الخارجية الأميركية تؤكد أن واشنطن تضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تأكيده أن واشنطن تضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، في ما يتعلق بالمبيعات العسكرية وصفقات الأسلحة.وقال المتحدث: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى ونحن نضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها".

وذكرت رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث تقييد المبيعات العسكرية المستقبلية إلى السعودية لتكون محصورة على الأسلحة "الدفاعية".

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة للوكالة إن "المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعياً. وسيتم السماح بهذه الصفقات".