التحالف العربي يعلن تدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية

أعلن "التحالف العربي" اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

ولفت "التحالف" في بيان إلى أنها "محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" من قبل جماعة الحوثي، مشيراً إلى أنها "تعد جرائم حرب".