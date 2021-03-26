أعلنت قوات التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة"، أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.وأدان التحالف "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين و الاعيان المدنية"، مشيراً إلى مواصلة اتخاذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".