الرئيس عون: لا يمكن لحكومة تكنوقراط ان تحدد سياسة البلد ولن نعيد الحكومة كما كانت وبذات الشروط التي كانت عليها وانا مع حكومة "تكنوسياسية".

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