هل تبصر النور حكومة تكنوقراط في لبنان بعد استقالة الحريري المتوقعة

تردّدت شائعات قوية في العاصمة اللبنانية مفادها ان استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حال صحت التكهنات باستقالتها اليوم ، سيعقبها تشكيل حكومة تكنوقراط سيعلن عن تأليفها خلال ٢٤ ساعة. وأشارت التكهنات ان التشكيلة الأولية ستضم التالية أسماؤهم :

١-سعد الحريري (رئيس حكومة)

٢-زياد بارود (وزير داخلية)

٣-محمود مكية (وزير عدل)

٤- شامل روكز (وزير دفاع)

٥ -عدنان منصور (وزير خارجية)

٦- جورج قرم (وزير مالية)

٧- شربل نحاس (وزير عمل)

٨- جمانة حداد (وزيرة الشؤون الإجتماعية)

٩ -عباس سرور (وزير زراعة)

١٠ - وجيهة عثمان (وزيرة الصحة)

١١- نادين لبكي (وزيرة الثقافة)

١٢ -زياد شبيب (وزير إتصالات)

١٣ -حياة إرسلان (وزيرة الصناعة)

١٤ -خليل جبارة (وزير الأشغال)

١٥ -حليم مزهر (وزير التربية)

وبانتظار معرفة توجهات الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة يبقى كل شيء ضمن الاحتمالات التي قد تبصر النور وتحقق او تذهب في غياهب النسيان .