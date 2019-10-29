هل تبصر النور حكومة تكنوقراط في لبنان بعد استقالة الحريري المتوقعة

بيروت - سمير مروة
تردّدت شائعات قوية في العاصمة اللبنانية مفادها ان استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حال صحت التكهنات باستقالتها اليوم ، سيعقبها تشكيل حكومة تكنوقراط سيعلن عن تأليفها خلال ٢٤ ساعة. وأشارت التكهنات ان التشكيلة الأولية ستضم التالية أسماؤهم :
١-سعد الحريري (رئيس حكومة)
٢-زياد بارود (وزير داخلية)
٣-محمود مكية (وزير عدل)
٤- شامل روكز (وزير دفاع)
٥ -عدنان منصور (وزير خارجية)
٦- جورج قرم (وزير مالية)
٧- شربل نحاس (وزير عمل)
٨- جمانة حداد (وزيرة الشؤون الإجتماعية)
٩ -عباس سرور (وزير زراعة)
١٠ - وجيهة عثمان (وزيرة الصحة)
١١- نادين لبكي (وزيرة الثقافة)
١٢ -زياد شبيب (وزير إتصالات)
١٣ -حياة إرسلان (وزيرة الصناعة)
١٤ -خليل جبارة (وزير الأشغال)
١٥ -حليم مزهر (وزير التربية)
وبانتظار معرفة توجهات الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة يبقى كل شيء ضمن الاحتمالات التي قد تبصر النور وتحقق او تذهب في غياهب النسيان .
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