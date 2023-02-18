ضربة جوية إسرائيلية تستهدف منطقة في دمشق

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل قصفت أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفيما لم يرد مزيد من التفاصيل حتى الآن، قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق، وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بسماع عدة انفجارات في سماء العاصمة.