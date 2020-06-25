زلزال قوي يضرب الصين

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 279 كيلومترا عن هوتان في الصين يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات.