وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 في زلزال في المكسيك

قالت سلطات الحماية المدنية في المكسيك، اليوم الأربعاء، إن الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين.وأوضح منسق الحماية المدنية، ديفيد ليون، إن الزلزال ألحق أضرارا محدودة بـ 530 منزلا و21 مستشفى، كما تم إجلاء 139 شخصا، إلى 12 فندقا.

وكان مركز الزلزال على مسافة 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا على المحيط الهادئ، على عمق خمسة كيلومترات، ووقع الساعة 10:29 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء.وأعقب الزلزال 1571 هزة ارتدادية، كانت أقواها 5ر5 درجة.وكانت ولاية أواكساكا الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل جميع حالات الوفاةو21 إصابة بها.وقالت الحكومة المكسيكية إن نحو 500 من المنازل المتضررة تقع في ولاية أواكساكا، حيث تضرر أيضا 15 مركزا صحيا وأربعة مواقع أثرية، وكنيستان ومدرسة ومبن حكومي وسوق.