إيران: ارتفاع عدد ضحايا تشييع جثمان سليماني إلى 50 قتيلا و213 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، امس الثلاثاء، إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا.ونقل التلفزيون الإيراني عن إدارة الطوارئ في كرمان «ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان سليماني في كرمان جنوب غرب إيران إلى أكثر من 50 قتيلا و213 جريحا». مضيفا أن هناك عددا من الجرحى في حالة حرجة.وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

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