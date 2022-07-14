انفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق
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انفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق

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العرب اليوم - انفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق

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بغداد - العرب اليوم

 أفاد مراسلنا في العراق، الخميس، بانفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي البلاد وذكر مراسلنا، أن كدس عتاد تابع لكتائب (الحمزة) في الحشد العشائري في حي التنك، انفجر فجر اليوم. وأضاف، لا معلومات حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية.

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انفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق انفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق



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